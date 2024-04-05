عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظّمات غير حكومية تطالب بايدن بضمانات لحماية موظفي الإغاثة في غزة

صدى البلد

طالبت 6 منظمات غير حكومية في الولايات المتحدة الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بضمانات لحماية موظفي الإغاثة في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم.

واقترحت المنظمات الإنسانية والإغاثية الست، أن توقف الولايات المتحدة نقل الأسلحة الهجومية لإسرائيل، وتطالب بإجراء تحقيق مستقل في هجماتها.

وقال رؤساء المنظّمات الست إنّ قتل موظّفي الإغاثة "كان يمكن الحيلولة من دون حدوثه، لكن ذلك ليس سوى أحدث مثال على الخسائر المقلقة لعمال الإغاثة في غزة على أيدي القوات الإسرائيلية".

وتعرضت قافلة إغاثة إنسانية لهجوم في قطاع غزة، الاثنين الماضي، أودى بحياة 7 من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

عاجل .. حالة وفاة بالفريق تلغي مران الزمالك اليوم | تفاصيل

تفاصيل وفاة المعد البدني لفريق الكرة بنادي الزمالك

صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

مفاجأة تقلب الموازين.. هل يعود إمام عاشور إلى الزمالك مرة أخرى؟

دعاء آخر جمعة في رمضان.. يفتح لك الأبواب المغلقة وينصرك الله نصرا عظيما

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

منظّمات غير حكومية تطالب بايدن بضمانات لحماية موظفي الإغاثة في غزة

ظاهرة خطيرة..النقل تناشد المواطنين توعية الأطفال بسلوكيات التعامل مع القطارات

خلي بالك .. فيروس منتشر لا يظهر بالتحاليل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار .. تفاصيل

قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة.. سنة مهجورة احذر أن تفوتك اليوم

مصر احتضنت اليمنيين.. التهديدات في البحر الأحمر هدف لإيران.. رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه رسائل مهمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس مصير شقيقه.. تفاصيل مثيرة حول وفاة مؤذن مصري قبل الفجر

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البيتي فور بأقل التكاليف

بتقنية الذكاء الأصناعي وتعديلات جديدة..سامسونج تفاجىء عملائها فما القصة؟

يستاهل تمنه..بإمكانيات مميزة تسريبات جديدة حول هاتف “Galaxy Z Fold6”

فيديو

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

سبب إفساد صيام أهالي أكتوبر والشيخ زايد.. أحمد كريمة ينهار على الهواء لهذا السبب

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ