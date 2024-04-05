منظّمات غير حكومية تطالب بايدن بضمانات لحماية موظفي الإغاثة في غزة

طالبت 6 منظمات غير حكومية في الولايات المتحدة الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بضمانات لحماية موظفي الإغاثة في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم.

واقترحت المنظمات الإنسانية والإغاثية الست، أن توقف الولايات المتحدة نقل الأسلحة الهجومية لإسرائيل، وتطالب بإجراء تحقيق مستقل في هجماتها.

وقال رؤساء المنظّمات الست إنّ قتل موظّفي الإغاثة "كان يمكن الحيلولة من دون حدوثه، لكن ذلك ليس سوى أحدث مثال على الخسائر المقلقة لعمال الإغاثة في غزة على أيدي القوات الإسرائيلية".

وتعرضت قافلة إغاثة إنسانية لهجوم في قطاع غزة، الاثنين الماضي، أودى بحياة 7 من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن".