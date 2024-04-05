نائبًا عن الرئيس السيسي.. محافظ القاهرة يشهد صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان

يحضر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم.



وأوضحت محافظة القاهرة، في بيان، أنه سيتم إقامة الصلاة بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).

وحددت الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم ليكون "صدقة الفطر وحق الله في المال .. أحكام ومقاصد"، مشددة على أهمية الاتزام بوقت الخطبة المقرر بـ 15 دقيقة.

تهنئة القوات المسلحة لـ القائد الأعلى

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل السحور الذى أقامته القوات المسلحة مساء الخميس، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

وهنأت القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولى فترة رئاسية جديدة لإستكمال قيادة أمتنا المصرية وتحقيق ما تصبوا إليه من الأمال والإنجازات الطموحة لبناء الدولة العصرية القوية على كافة الأصعدة ، مؤكدة بأنها ماضية بكل قوة فى الوفاء بالمهام والواجبات المكلفة بها لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى العظيم.