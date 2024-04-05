24 رحلة أسبوعيًا.. الاتحاد للطيران تعلن زيادة معدلات التشغيل إلى مطار القاهرة

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه اعتبارًا من 15 يونيو، ستبدأ في زيادة عدد رحلاتها الجوية إلى القاهرة بمعدل ثلاث رحلات ليصل إجمالي إلى 24 رحلة أسبوعيا.

وكشفت الاتحاد للطيران، عن زيادة رحلاتها على الوجهات الرئيسية وإطلاق رحلات جديدة إلى كل من أنطاليا وجايبور.

وأشارت إلى أنه سيتم زيادة الرحلات الأسبوعية إلى القاهرة وثيروفانانثابورام وعمان بمقدار ثلاث رحلات، ليصل مجموعها إلى 24 و10 و14 رحلة على التوالي، فيما سيبلغ عدد الرحلات إلى كراتشي 17 رحلة أسبوعية و20 إلى كولومبو.

وقالت طيران الاتحاد إن التوسع الأخير سوف يساهم في زيادة 33 بالمائة لإجمالي رحلات الاتحاد للطيران الأسبوعية، حيث ارتفع من 642 في الصيف الماضي إلى 855 في عام 2024، وزيادة عدد الوجهات من 65 إلى 76 وجهة.