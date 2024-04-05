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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتبة مصر العامة بالزقازيق تقدم خدماتها لـ 490 طفلا

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه قامت مكتبة مصر العامة بالزقازيق بتنظيم عدد (6) أيام ترفيهية للأطفال تضمنت أنشطة (مسرح عرائس - بازل - تلوين جبس - تصميم زينة رمضان - عيد الأم ) شارك فيها 140 طفل من أعضاء المكتبة ، بالإضافة لإستقبال المكتبة لعدد (6) زيارات مدرسية ضمت 90 طالب للإستفادة من أنشطة المكتبة ، فضلاً عن تنظيم 7 ندوات دينية بعنوان (شهر رمضان عرف بشهر التربية - التقرب الى الله بالأعمال والعبادات -فضائل شهر رمضان- رمضان شهر العبادات- لماذا فرض الله علينا الفرائض - شهر الإنتصارات - بر الوالدين والإحسان اليهما وصلة الرحم ) وذلك خلال شهر مارس الماضى .

وشدد محافظ الشرقية على أهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب بإعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على إختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع وإستغلال أوقات فراغهم ،مشيراً الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اولي اهتمامًا بالغًا بالإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تشمل في محاورها إلى جانب توفير المسكن والملبس ، بناء الإنسان ثقافيًا ومعرفيًا والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية وحفظ التراث.

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ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة خلال شهر مارس الماضى قدمت عدد (6) أيام ترفيهية للأطفال بالإضافة لأنشطة عدة فى المجالات الآتية وذلك لعدد (490) طفل وشاب.

ولتشجيع الأطفال على القراءة والإطلاع وتنمية مهاراتهم الثقافية والإجتماعية ، قامت المكتبة المتنقلة بالمكتبة خلال شهر مارس الماضى بزيارة مدرسة السرايا الإبتدائية لتقديم خدماتها لعدد (50) طالب ، كما قامت المكتبة المتنقلة بزيارة منطقة اثار تل بسطا للمشاركة في فعاليتى (اليوم العالمى لمتلازمة داون -يوم اليتيم ) وتقديم خدمات المكتبة المتنقلة للأطفال المتواجدين في هذه الفعاليات وعددهم 60طفل.

استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة الحمى القلاعية والوادي المتصدع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشرقية السيسى رئيس الجمهورية المكتبة المتنقلة اليوم العالمي لمتلازمة داون بيطري الشرقية

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