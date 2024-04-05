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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كواليس فيلم علي ربيع قبل طرحه في عيد الفطر

صدى البلد

نشرت الصفحة الرسمية المنتجة لفيلم علي ربيع عالماشي صور من كواليس العمل تجمع أبطاله، الذين وصفوا العمل من قبل في أكثر من لقاء بأن كواليس العمل كانت مميزة وكوميدية، في عمل مختلف يحتوي علي جرعة كبيرة من الكوميديا ستقدم للجمهور في عيد الفطر .

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ومن المقرر أن ينافس علي ربيع في سباق موسم الأعياد بجرعة من الكوميديا، من خلال شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف  وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب و كريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر 2024 .

كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
كواليس عالماشي
أحمد عبد الوهاب أحمد العوضى أول أيام عيد الفطر آية سماحة أيام عيد الفطر دور العرض السينمائي صلاح عبد الله

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