من فيلم سلام يا صاحبي..أحمد العوضي يوجه رسالة خاصة للزعيم عادل إمام

وجه الفنان أحمد العوضي رسالة خاصة للزعيم عادل إمام ضمن أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل حق عرب ، الذي يشارك فى الماراثون الرمضاني الحالي.

وأعاد الفنان أحمد العوضي المشهد الشهير للزعيم عادل إمام من فيلم سلام يا صاحبي، ضمن أحداث الحلقة ، وقال العوضي خلال المشهد : “فاكر يا سيحة مشهد الزعيم عادل إمام بتاع 2 ونص وأنا بحب الزعيم ومن عشاق الزعيم ومن أحب الزعيم عرب السويركي هيعمل خصم علي الخشب 30 %.”

شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 باتخاذ عرب السويركي قرار التعافي من تعاطي المخدرات، وبالفعل يفعل ذلك، يفتتح عرب وأبو عمار أكبر مغلق خشب في المغربلين ويقرر عرب أن تكون المعلمة صباح الجياش شريكاً لهم في المغلق.

يطلب رباح أبو الدهب من علي شقيق عرب أن يتنازل له عن نصيبه من منزل والده، ويخبره علي أنه لم يستطيع العثور على عقود الملكية حتى يقوم بذلك، ويضغط عليه حتى يتنازل ويعده بذلك.

يشاهد عبدربه وعطوة، افتتاح مغلق عرب للخشب، وتقول المعلمة صباح لأهل المغربلين أن المعلم عرب سيكون هو أكبر تاجر خشب في الوطن العربي في تحدي صارخ لعبدربه.

تقوم حنان بمزج منوم في المشروبات التي يتناولها عبدربه حتى ينام.



يتحدى عرب المعلم عبدربه ويقول له أنا رجعت لك والقادم لن تتخيله، أنت تزوجت حبيبتي ، وأنا شاركت مراتك.



يقول عرب السويركي لعبدربه أنا هقلب حياتك جحيم وهكسرك ، ويطرد عرب شقيقه علي من منزلهما حينما يخبره أنه قام ببيع نصيبه في البيت لرباح.

ويعرض مسلسل “حق عرب” على قناة «حكايات» الساعة ٨:٣٠ مساء، ويعاد الساعة ٢:٣٠ بعد منتصف الليل، والساعة ٨:٣٠ صباحا، والساعة ٢:٣٠ عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة ١١:٣٠ مساء، ويعاد عرضه الساعة ٥:٣٠ فجرا، والساعة ١١:٣٠ ظهرا، والساعة ٥:٣٠ مساء.

ويعرض مسلسل حق عرب الساعة 9 مساء على قناة on drama و الساعة 12 بعد منتصف الليل على on ، كما يعرض في التاسعة مساءا علي قناة عمان .

ومسلسل "حق عرب" من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.