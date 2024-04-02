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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

صابرين
صابرين

كشفت الفنانة صابرين عن سر خسارتها الوزن الذى أثار الجدل خلال الفترة الماضية بعد ظهورها فى مسلسل “مسار إجباري” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني.

وقالت صابرين فى تصريحات لبرنامج بالعربي، إنها لجأت إلى حقن التخسيس التى كانت بمثابة دافع قوي لها حتى تستعيد رشاقتها والآن هى مازالت تحافظ بالرياضة وإتباعها لحمية غذائية.

 

واستكملت صابرين ، معلقة: "مبقتش باكل زي الأول وعايزة أقول للناس أن الحقن مضرة ولازم إستشارة دكتور لكنها لذيذة جدًا وبتجيب نتائج قوية".

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قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

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وعلى صعيد أخر ، قالت الفنانة صابرين إنها اتخذت قرار الإنفصال عن زوجها منذ فترة ولكنها لم تصرح بهذا الخبر من قبل لأنها لا تحب الكشف عن حياتها الشخصية.

 

وأضافت صابرين فى تصريحات تليفزيونية: أنها طلبت من الصحافة أن يحترموا خصوصيتها وبالفعل أحترموا رغبتها.

واستكملت صابرين حديثها ، معلقة: أنا بحترم أبو أولادي جدًا ومنفصلة بقالي أكتر من سنتين من قبل إنتشار الخبر ومكنتش عايزة أقول لأن دى خصوصية وأنا مش بحب أتكلم عن حياتي الشخصية.

وفى وقت لاحق ، علقت الفنانة صابرين  على دورها في مسلسل " مسار إجباري  " الذي يعرض  في  السباق الرمضاني  2024   قائلة : " مسار إجباري  بالنسبة لي  مهم كونه باكورة إنتاج المتحدة مباشرة  وكونهم يكلموني    وده شيء يشرفني بالاضافة لتقديمهم كل أشكال الدعم لانجاح العمل ". 

وأشادت صابرين خلال مداخلة عبر  برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: بالفنان الشاب أحمد داش وعصام عمر   قائلة :  "دول شباب حلوين حاجة كده   عفاريت معجونين موهبة ومصر دائما ولادة  وأنا فرحانه بيهم وأنا نازلة ألعب". 

أردفت: " المسلسل ده نجمه هو الفكرة في حد ذاتها  والناس ههتصدم في الثلاث حلقاتت الاولى   لان الاحداث هتاخدنا في عالم  مختلف شوية   وأنا فرحانه أوي بالشغل مع الشباب   وكنت حاسة أنهم ولادي بخرج من بيتي علشان التصوير وكأني بروح بيتي الاخر  ". 


وردا على سؤال الحديدي: فيه ناس ممكن تقلق وتقول تاريخي وكده مش معقول أدخل مسلسل يقودوه إثنين من الشباب  قائلة : "   أنا هاوية تمثيل ومش محترفة   بحب ألعب  حاجة جديدة   والحياة تستمر بهذه الطريقة   وأنا عملت زمان مسلسل   وأنا ي سن 18 سنة وكان جمبي   نجوم كبار وهكذا الحياة ". 

واستكملت صابرين ، قائلة :  المسلسل صحيح يقوده الشباب لكنها بطولة جماعية  لنا كلنا بحب أعمل حاجة تعيش   وأكون مستمتعة".

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