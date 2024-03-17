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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

صابرين
صابرين

قالت الفنانة صابرين أنها أتخذت قرار الإنفصال عن زوجها منذ فترة ولكنها لم تصرح بهذا الخبر من قبل لأنها لا تحب الكشف عن حياتها الشخصية.

وأضافت صابرين فى تصريحات تليفزيونية: أنها طلبت من الصحافة أن يحترموا خصوصيتها وبالفعل أحترموا رغبتها.

وأستكملت صابرين حديثها ، معلقة: أنا بحترم أبو أولادي جدًا ومنفصلة بقالي أكتر من سنتين من قبل إنتشار الخبر ومكنتش عايزة أقول لأن دى خصوصية وأنا مش بحب أتكلم عن حياتي الشخصية.

وفى وقت لاحق ، علقت الفنانة صابرين  على دورها في مسلسل " مسار إجباري  " الذي يعرض  في  السباق الرمضاني  2024   قائلة : " مسار إجباري  بالنسبة لي  مهم كونه باكورة إنتاج المتحدة مباشرة  وكونهم يكلموني    وده شيء يشرفني بالاضافة لتقديمهم كل أشكال الدعم لانجاح العمل ". 


وأشادت صابرين خلال مداخلة عبر  برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: بالفنان الشاب أحمد داش وعصام عمر   قائلة :  "دول شباب حلوين حاجة كده   عفاريت معجونين موهبة ومصر دائما ولادة  وأنا فرحانه بيهم وأنا نازلة ألعب". 

أردفت: " المسلسل ده نجمه هو الفكرة في حد ذاتها  والناس ههتصدم في الثلاث حلقاتت الاولى   لان الاحداث هتاخدنا في عالم  مختلف شوية   وأنا فرحانه أوي بالشغل مع الشباب   وكنت حاسة أنهم ولادي بخرج من بيتي علشان التصوير وكأني بروح بيتي الاخر  ". 


وردا على سؤال الحديدي: فيه ناس ممكن تقلق وتقول تاريخي وكده مش معقول أدخل مسلسل يقودوه إثنين من الشباب  قائلة : "   أنا هاوية تمثيل ومش محترفة   بحب ألعب  حاجة جديدة   والحياة تستمر بهذه الطريقة   وأنا عملت زمان مسلسل   وأنا ي سن 18 سنة وكان جمبي   نجوم كبار وهكذا الحياة ". 

واستكملت صابرين ، قائلة :  المسلسل صحيح يقوده الشباب لكنها بطولة جماعية  لنا كلنا بحب أعمل حاجة تعيش   وأكون مستمتعة".

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قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

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