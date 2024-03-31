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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ميمي جمال توضح سبب عدم مشاركتها فى مسلسل "جودر" |خاص

ميمي جمال
ميمي جمال

أوضحت الفنانة ميمي جمال سبب عدم مشاركتها فى مسلسل "جودر" الذي يشارك فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني بعد أن تداول أخبار بمشاركتها فيه.

قالت ميمي جمال فى تصريحات ل"صدي البلد": أنه بالفعل كان هناك كلام معها من الفنان ياسر جلال بخصوص مشاركتها فى مسلسل "جودر"، ولكن يبدو أن الظروف لم تسمح وأن الورق لم يقدم لها من الأساس.

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ويعرض مسلسل جودر علي قناة on e  في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً . 

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

ومسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

أخبار ميمى جمال أعمال ميمى جمال الفنانة القديرة ميمي جمال حريق لوكيشن تصوير مسلسل جودر مسلسلات رمضان 2024

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