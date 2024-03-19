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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

ميمي جمال لـ صدى البلد: مسلسل الحشاشين مميز |خاص

ميمي جمال
ميمي جمال

أشادت الفنانة ميمي جمال بمسلسل “الحشاشين” التى تشارك به فى الماراثون الرمضاني الحالي.

وقالت ميمي جمال فى تصريح خاص ل"صدي البلد" ، مسلسل الحشاشين مسلسل فخم ومميز وسبب تأجيلة من العام الماضى هو ضخامة الأنتاج لأن تفاصيله مدروسة بإتقان.

وأضافت ميمي جمال ، معلقًا: "بيتر ميمي مخرج كبير وشاطر ومش بيعمل أي حاجة ودا باين فى المسلسل".

وتشارك الفنانة ميمي جمال فى مسلسل “الحشاشين” كضيفة شرف ، حيث تجسد دور السيدة التى توفر الجواري لملوك القصور فى تلك هذا الوقت، ومسؤلة عن جميع الجواري ليظهروا بمظهر لائق حتى يأتي الأمير ويختار من بينهما.

ومسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

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احترام متبادل .. ميمي جمال تكشف كواليس مسلسل العتاولة |خاص

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ميمي جمال: أجسد في الحشاشين دور تاجرة جواري وهذا سبب استشهادي بشخصية روقة ببرومو كامل العدد|حوار خاص

وعلى صعيد متصل ، أشادت الفنانة ميمي جمال بكواليس مسلسل “العتاولة” التى تشارك فيه ويعرض فى الماراثون الرمضاني الحالي.

وقالت ميمي جمال فى تصريحات ل"صدي البلد"، أن مسلسل العتاولة يعتبر من أمتع الكواليس التى شاركت فيها على الإطلاق وكانت مليئة بروح التعاون من قبل أحمد السقا وطارق لطفى وباسم السمرة أيضا وكانت مليئة بالحب والإحترام .

وعن ظهور الثنائي طارق لطفي وأحمد السقا سويًا فى العمل ، قالت ميمي جمال: أن وجودهما سويًا بعمل واحد يشكل دويتو ناجح وقوي خاصة أنهما أشقاء ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، التي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته. 

 

أبطال مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

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