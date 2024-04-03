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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إياد نصار: زوجتي بتقول رأيها الحقيقي في أدواري ومش بتجاملني

إياد نصار
إياد نصار

قال الفنان إياد نصار أن زوجته تقول رأيها بكل صراحة دائمًا فى الأدوار الذى يجسدها ولم تجامله مطلقًا.

وأضاف إياد نصار خلال لقائه ببرنامج “عرب وود” أن زوجته هى الترموتر الحقيقي فى حياته ، لأنها لم تجامله وأذا لم يعجبها عمل معين شارك فيه لا تظهر العكس ، معلقًا: “مراتي صادقة وعمرها ما سقفتلي على عمل مش عاجبها ومش بطبطب عليا فى النقطة دي وأنا محتاج دا”.

وأستكمل إياد نصار حديثه ، قائلُا: أن أدم أبنه كان يتابع مسلسل “صلة رحم” وأنه كان متابع ومهتم للتفاصيل وأنه كان يمنعه من مشاهدة بعض الأعمال لكنه أصبح عمره16 عامًا وأصبح مسموح له أن يستطيع المشاهدة.

تصريحات إياد نصار

وعلى صعيد متصل ، قال الفنان إياد نصار خلال الأيام الماضية ،إنه خلال الـ15 حلقة الخاصة بالعمل سيعيش الجمهور أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة.

وأشار إلى "المسلسل أحداثه أشبه بكرة الثلج فالقرارات الصغيرة في حياتنا، أحيانا لا نعلم توابعها، فنجد الأمور تكبر وتتضخم حتي تتحول لمأساة وهذه هي طبيعة العمل".

وقال نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

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