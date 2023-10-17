إياد نصار : لهذا السبب أرفض مشاركتى كعضو لجنة تحكيم|خاص

شارك الفنان إياد نصار مؤخرا كعضو في لجنة تحكيم جائزة السوسنة السوداء للفيلم العربي الروائي بمهرجان عمان السينمائي الدولي.

وكشف إياد نصار فى تصريحات خاصة لصدى البلد عن رفضه فى كثير من الأحيان مشاركته كعضو لجنة تحكيم فى العديد من المهرجانات.

وأوضح إياد نصار فى تصريحاته لصدى البلد :" برفض أحيانًا مشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى كثير من المهرجانات لشعورى بوجود بعض الظلم فى النتائج خاصة فى المشروعات الخاصة بالشباب".

وأعرب إياد نصار عن سعادته بالمشاركة فى لجنة تحكيم مهرجان عمان مؤكدًا على أن المهرجان كان تجربة مختلقة وخاصة إنه كان يحمل عنوان أول فيلم والذى ساهم فى التقائه بعدد كبير من المخرجين الشباب الموهوبين".

مسلسل صلة رحم

ويخوض الفنان إياد نصار دراما رمضان 2024 بمسلسل "صلة رحم".

وقال إياد نصار فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد:" أشارك فى الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل "صلة رحم" وهو اسم مبدئي للمسلسل، والمسلسل من إخراج تامر نادى، وإنتاج الصباح".



إياد نصار

يخوض إياد نصار أولى تجاربه في عالم الكتب الصوتية عبر تسجيل رواية "ذاكرة الجسد" للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، بالتعاون مع منصة للكتب الصوتية.

وعبر إياد نصار عن سعادته بهذه التجربة التي انتهى من تسجيلها مؤخرًا، ووصفها بأنها "مضمار جديد عليه"، حيث تعد "الكتب الصوتية" وسيلة إبداعية لنشر الرواية إلى جمهور أكبر ومتنوع ومختلف حتى في فئاته العمرية والثقافية، إضافة إلى ملايين النسخ الورقية المطبوعة من الرواية التي تتواجد بالفعل في الأسواق على مدار سنوات.

وقال إياد نصار إن فريق عمل الكتاب الصوتي اهتم بتقديم الرواية بدرجة عالية من السلاسة والدقة اللغوية، مع الحرص على عدم التأثير على جودة العمل الأدبي وعدم إزعاج المستمعين.

وأوضح نصار أنه معجب برواية "ذاكرة الجسد" التي حققت مبيعات قياسية واحتلت مكانة مرموقة بين الأعمال الأدبية وحازت نصيب الأسد من إعجاب النقاد و العديد من الجوائز الأدبية، وذلك ما شجعه على الموافقة على خوض تجربة إصدار كتاب صوتي له بصوته، حيث أن طريقة السرد والشخصيات النابضة بالحياة في الرواية تتطور مع تقدم الأحداث، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للتمثيل الصوتي.

إياد نصار يكشف عن رأيه فى منه فيلم باربى

كشف الفنان إياد نصار عن رأيه فى منع عرض فيلم باربى فى عدد من الدول العربية بعد حالة الضجة التى آثارها الفيلم وتحديدا ما قيل عن أنه يروج إلى المثلية الجنسية.

وقال إياد نصار فى لقاء ببرنامج et بالعربى : لم أستطع البوح برأيى لحين معرفة وجهة نظر فى المنع، كنا اننى لم أشاهد الفيلم ولم اهتم بمشاهدته ولكن من المؤكد ان قرار المنع لم يكن قرارا اعتباطيا فهو مدروس بناء على وجهة نظر.

وأوضح إياد نصار: كل ما يمكن أن اقوله اننى يمكن أن أكون مع المنع لأننا نريد أن نحافظ على أولادنا.

مسلسل تغيير جو

يذكر أن اخر أعمال إياد نصار مسلسل “ تغيير جو” والذى عرض فى السابق الرمضانى الماضى .

المسلسل " تغيير جو"، من بطولة منه شلبي، ميرفت أمين، إياد نصار، ماجدة ذكي، أحمد مالك، شيرين، وآخرين... ومن تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبوعوف.

مُسلسل "تغيير جو" بطولة منة شلبى، وتجسد فيه شخصية "شريفة" مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير عاداتها تماما؛ عندما تتعرف على أستاذ التاريخ “إياد نصار” الذي يُغير مسار حياتها، وفي الوقت ذاته يغوص المُسلسل في الكثير من الحكايات الاجتماعية.



فيلم المطاريد

وعلى جانب اخر شارك الفنان إياد نصار فى فيلم “المطاريد” بطولة الفنان أحمد حاتم عمر , حيث جاءت شكل الشخصية التى يظهر بها الفنان إياد نصار ضمن أحداث فيلم المطاريد مختلفة عن الشكل الذى ظهر فى كل أعماله السابقة ، حيث ارتدي باروكة ليظهر “ أصلع ” بينما ارتدي بدلة ليبدو بـ “ كرش ”.

فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم وإياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، مصطفى غريب، محمد مولى ومحمود السيسي من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي.

الفنان إياد نصار

إياد نصار، نجم أردني اشتهر بأدائه المميز على الشاشات الصغيرة والكبيرة، له مكانته كواحد من أكثر الممثلين الموهوبين في المنطقة. من أشهر أفلامه "شوكه وسكينه" و"الفيل الازرق ٢" و"كازابلانكا" و"أصحاب ولا أعز".