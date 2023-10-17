عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إياد نصار : لهذا السبب أرفض مشاركتى كعضو لجنة تحكيم|خاص

إياد نصار
إياد نصار

شارك الفنان إياد نصار مؤخرا كعضو في لجنة تحكيم جائزة السوسنة السوداء للفيلم العربي الروائي بمهرجان عمان السينمائي الدولي. 

وكشف إياد نصار فى تصريحات خاصة لصدى البلد عن رفضه فى كثير من الأحيان مشاركته كعضو لجنة تحكيم فى العديد من المهرجانات.

وأوضح إياد نصار فى تصريحاته لصدى البلد :" برفض أحيانًا مشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى كثير من المهرجانات لشعورى بوجود بعض الظلم فى النتائج خاصة فى المشروعات الخاصة بالشباب".

وأعرب إياد نصار عن سعادته بالمشاركة فى لجنة تحكيم مهرجان عمان مؤكدًا على أن المهرجان كان تجربة مختلقة وخاصة إنه كان يحمل عنوان أول فيلم والذى ساهم فى التقائه بعدد كبير من المخرجين الشباب الموهوبين".

مسلسل صلة رحم 

ويخوض الفنان إياد نصار دراما رمضان 2024 بمسلسل "صلة رحم".

وقال إياد نصار فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد:" أشارك فى الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل "صلة رحم" وهو اسم مبدئي للمسلسل، والمسلسل من إخراج تامر نادى، وإنتاج الصباح".
 

إياد نصار 

يخوض إياد نصار أولى تجاربه في عالم الكتب الصوتية عبر تسجيل رواية "ذاكرة الجسد" للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، بالتعاون مع منصة للكتب الصوتية.

وعبر إياد نصار عن سعادته بهذه التجربة التي انتهى من تسجيلها مؤخرًا، ووصفها بأنها "مضمار جديد عليه"، حيث تعد "الكتب الصوتية" وسيلة إبداعية لنشر الرواية إلى جمهور أكبر ومتنوع ومختلف حتى في فئاته العمرية والثقافية، إضافة إلى ملايين النسخ الورقية المطبوعة من الرواية التي تتواجد بالفعل في الأسواق على مدار سنوات.

وقال إياد نصار إن فريق عمل الكتاب الصوتي اهتم بتقديم الرواية بدرجة عالية من السلاسة والدقة اللغوية، مع الحرص على عدم التأثير على جودة العمل الأدبي وعدم إزعاج المستمعين.

وأوضح  نصار أنه معجب برواية "ذاكرة الجسد" التي حققت مبيعات قياسية واحتلت مكانة مرموقة بين الأعمال الأدبية وحازت نصيب الأسد من إعجاب النقاد و العديد من الجوائز الأدبية، وذلك ما شجعه على الموافقة على خوض تجربة إصدار كتاب صوتي له بصوته، حيث أن طريقة السرد والشخصيات النابضة بالحياة في الرواية تتطور مع تقدم الأحداث، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للتمثيل الصوتي.

txt

إياد نصار: مسلسل "تغيير جو" تعرض لانتقادات بسبب اختلافه| خاص

txt

إياد نصار: شخصية الضابط الإسرائيلي في «الممر» أصعب دور قدمته |فيديو

إياد نصار يكشف عن رأيه فى منه فيلم باربى

كشف الفنان إياد نصار عن رأيه فى منع عرض فيلم باربى فى عدد من الدول العربية بعد حالة الضجة التى آثارها الفيلم وتحديدا ما قيل عن أنه يروج إلى المثلية الجنسية. 

وقال إياد نصار فى لقاء ببرنامج et بالعربى : لم أستطع البوح برأيى لحين معرفة وجهة نظر فى المنع، كنا اننى لم أشاهد الفيلم ولم اهتم بمشاهدته ولكن من المؤكد ان قرار المنع لم يكن قرارا اعتباطيا فهو مدروس بناء على وجهة نظر. 

وأوضح إياد نصار: كل ما يمكن أن اقوله اننى يمكن أن أكون مع المنع لأننا نريد أن نحافظ على أولادنا. 

مسلسل تغيير جو 

يذكر أن اخر أعمال إياد نصار مسلسل “ تغيير جو” والذى عرض فى السابق الرمضانى الماضى . 

المسلسل " تغيير جو"، من بطولة منه شلبي، ميرفت أمين، إياد نصار، ماجدة ذكي، أحمد مالك، شيرين، وآخرين... ومن تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبوعوف.

مُسلسل "تغيير جو" بطولة منة شلبى، وتجسد فيه شخصية "شريفة" مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير عاداتها تماما؛ عندما تتعرف على أستاذ التاريخ “إياد نصار” الذي يُغير مسار حياتها، وفي الوقت ذاته يغوص المُسلسل في الكثير من الحكايات الاجتماعية.
 

فيلم المطاريد 

وعلى جانب اخر شارك الفنان إياد نصار فى فيلم “المطاريد” بطولة الفنان أحمد حاتم عمر , حيث جاءت شكل الشخصية التى يظهر بها الفنان إياد نصار ضمن أحداث فيلم المطاريد مختلفة عن الشكل الذى ظهر فى كل أعماله السابقة ، حيث ارتدي باروكة ليظهر “ أصلع ” بينما ارتدي بدلة ليبدو بـ “ كرش ”.

فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم وإياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، مصطفى غريب، محمد مولى ومحمود السيسي من تأليف  صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي. 

الفنان إياد نصار 

إياد نصار، نجم أردني اشتهر بأدائه المميز على الشاشات الصغيرة والكبيرة، له مكانته كواحد من أكثر الممثلين الموهوبين في المنطقة. من أشهر أفلامه "شوكه وسكينه" و"الفيل الازرق ٢" و"كازابلانكا" و"أصحاب ولا أعز". 

 

اياد نصار جائزة السوسنة السوداء عمان السينمائي الدولي مهرجان عمان السينمائي الفنان الأردني إياد نصار الممثل إياد نصار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دورك انتهى.. رضا عبد العال يصدم نجم منتخب مصر

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

لا يطاق.. مدرب الجزائر يهاجم محمد الشناوي لهذا السبب

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

لا في مصر ولا الأردن .. الملك عبد الله: استقبال اللاجئين خط أحمر

أفعال لا أقوال.. أول رد من منتخب مصر على الهجوم ضد محمد صلاح

أول تعليق من الاحتلال الإسرائيلي على فيديو الأسيرة لدى المقاومة الفلسطينية

نجم الزمالك يرفض الرحيل قبل الحصول على جميع مستحقاته

ترشيحاتنا

لتوفير المساعدات الإنسانية لفلسطين.. وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيرته الكندية

استشهاد القائد العسكري بالجناح المسلح في حركة حماس

تدمير دبابة إسرائيلية على الحدود اللبنانية |شاهد

تصريحات استفزازية.. إسرائيل تجدد دعوات تهجير الفلسطينيين إلي سيناء

رشقة صاروخية كبيرة.. المقاومة الفلسطينية تقصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية

خلال ساعات.. مفيدة شيحة تزف بشرى بشأن فتح معبر رفح وإدخال المساعدات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموسيقار منير مراد .. لماذا لم يحضر جنازته سوى شخصين| اعرف التفاصيل

لبنان..مصير سار لصغير سقط من الطابق الثالث بعد طلب من والده

للنساء بعد سن الأربعين.. نصائح فعالة لمحاربة مشاعر التوتر والاكتئاب  

بسبب مارلين مونرو.. قصة كراهية أنيس منصور لـ أرثر ميلر

فيديو

حددوا موقفكم.. شبكة أمريكية شهيرة توقف 3 مذيعين مسلمين لهذا السبب..فيديو جراف

شهادة أرباحها 100 ألف جنيه خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

قرعة الحج 2024.. اعرف التكلفة والشروط والأوراق المطلوبة

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ