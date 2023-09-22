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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إياد نصار: شخصية الضابط الإسرائيلي في «الممر» أصعب دور قدمته |فيديو

إياد نصار
إياد نصار

قال الفنان إياد نصار إن شخصية الضابط الإسرائيلي التي قام بتجسيده في فيلم "الممر" تعتبر من الشخصيات الصعبة جدًا التي عمل عليها خلال مسيرته الفنية.

وأضاف “نصار” خلال لقائه على قناة "أون": "عادة عندما أعمل على تجسيد شخصية معينة، أحاول أن أتعاطف معها حتى لو لم أكن مؤمنًا بأفكارها، ولكن على الأقل أسعى لفهم وجهة نظرها حتى أكون مقنعًا أمام الجمهور وحقيقيًا في تجسيدي للشخصية".

وتابع إياد نصار: "فيما يتعلق بشخصية الضابط الإسرائيلي، لم أتمكن من التعاطف معها ولم أستطع مبررة أفكارها، ولكن واجهت تحديًا كبيرًا خلال التصوير لأن الشخصية كانت تتطور باستمرار".

 

الفنان إياد نصار الضابط الإسرائيلي إسرائيل مسيرته الفنية لفنان إياد نصار قناة أون فيلم الممر

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