أول تعليق من أحمد العوضى بعد حلقة المخدرات ويشوق الجمهور للقادم

نشر الفنان أحمد العوضى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد عرض حلقة أمس وشوق الجمهور لحلقة اليوم.

وقال أحمد العوضى : الضباع اتكاترت علي الأسد ... والأسد لما يقع الغنم بيطلعلها حس .. حلقة النهارده خراب موت الموت.

وقد شهد مسلسل حق عرب الخلقة عشرين تطور فى الاحداث حيث قام الفنان تامر شلتوت في أحداث بالاعتداء على أحمد العوضي من أجل إجباره على إدمان المخدرات، في محاولة للسيطرة عليه.

وجاء ذلك بعد أن خطف رجال مازن أحمد العوضي، للكسر من شوكته بعد أن قام بالتعدي على أرض مملوكة لمازن ووالده في محاولاته لفرض سيطرته حيث قام العوضي بضرب رجال مازن وهو ما أشعل نار الانتقام لديهم.

وانتهت الحلقة بإعطاء تامر شلتوت أكثر من جرعة من المخدر لأحمد العوضي حتى أصبح مدمن مخدرات.

حق عرب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، من بطولة النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.