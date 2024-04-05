زلزال نيويورك.. إغلاق مطاري جون كنيدي ونيوآرك ليبرتي

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الجمعة إغلاق مطاري جون كنيدي ونيوآرك ليبرتي الدوليين في نيويورك بعد الزلزال الذي ضرب مدينة نيويورك.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول في مؤتمر صحفي "إن مطار جون إف كينيدي ومطار نيوارك في ولاية نيويورك أوقفا عملياتهما بعد الزلزال ويجري تقييمهما بحثا عن توابع محتملة"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مطار لاجوارديا في الجزء الشمالي من مدينة نيويورك، لم يتضرر.

وقال البيت الأبيض، اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أُبلغ بالزلزال الذي ضرب نيوجيرسي ونيويورك.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي على اتصال الآن بفريقه، وأن مساعديه يراقبون التقارير حول عواقب الزلزال، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

في وقت سابق من اليوم الجمعة، وقع زلزال بالقرب من نيويورك، وفي مانهاتن بلغت قوة الهزات 4.8 درجة على مقياس ريختر.

وتوقف اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لفترة وجيزة بسبب الزلزال.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان بالقرب من منطقة لبنان بولاية نيوجيرسي.