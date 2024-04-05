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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايوان المدمر إلى 12 قتيـ ل

صدى البلد

ارتفع عدد ضحايا زلزال تايوان، اليوم الجمعة، إلى 12 شخصا، اليوم الجمعة، حيث يواجه رجال الإنقاذ في تايوان خطر حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية والانهيارات الصخرية، أثناء بحثهم عن عشرات الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين من الزلزال الذي وقع هذا الأسبوع.


وعثر الباحثون على جثتين أخريين بعد أن ضرب زلزال، الذي بلغت قوته 7.2 درجة، مقاطعة هوالين ذات الكثافة السكانية المنخفضة والريفية إلى حد كبير في شرق البلاد، مما أدى إلى تقطع السبل بالمئات في حديقة وطنية مع سقوط الصخور على الجبال وقطع الطرق.

وهزت نحو 50 هزة ارتدادية المنطقة خلال الليل، وشعر البعض بالزلزال في مناطق بعيدة مثل تايبيه. 

وقال رجال الإنقاذ إن نحو 400 شخص تقطعت بهم السبل في فندق فخم في متنزه تاروكو جورج الوطني أصبحوا آمنين، وتقوم طائرات هليكوبتر بنقل المصابين وجلب الإمدادات.


وقال سو يو مينغ، قائد فريق البحث الذي يساعد في جهود الإنقاذ، مشيراً إلى توقعات هطول الأمطار، إن الأمطار تزيد من مخاطر الانهيارات الصخرية والانهيارات الأرضية، وهي أكبر التحديات حالياً.

قالت إدارة الإطفاء في تايوان إنه تم العثور على جثتين في الجبال، لكنها أرادت التأكد من هويتهما قبل تحديث عدد القتلى.
وقدرت عدد المفقودين بـ 13، ثلاثة منهم أجانب يحملون الجنسيتين الأسترالية والكندية.
وتصل إمدادات المساعدات إلى مكان الحادث، بينما قال سياسيون كبار مثل الرئيسة تساي إنغ وين إنهم يتبرعون براتب شهر لجهود الإغاثة.

وقال وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا إن اليابان ستقدم مساعدات بقيمة مليون دولار لتايوان لجهود الإنقاذ.

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