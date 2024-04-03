الأقوى منذ 25 عاما.. تايوان تعلن أول حصيلة لضحايا الزلزال العنيف |فيديو

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة تايوان، اليوم الأربعاء، وهو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عاما على الأقل، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة المئات وإصدار تحذير من تسونامي لجنوب اليابان والفلبين تم رفعه لاحقا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت حكومة تايوان إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة هوالين الشرقية الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة بالقرب من مركز الزلزال، مع إصابة 711 بجروح.

وقالت إدارة الإطفاء إن 77 شخصا لا يزالون محاصرين، بعضهم في مبان منهارة في هوالين.

وأظهرت محطات التلفزيون التايوانية لقطات للمباني في هوالين، حيث ضرب الزلزال حوالي الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي بينما كان الناس يذهبون إلى العمل والمدارس.

وتركز الزلزال قبالة الساحل الشرقي مباشرة على عمق 15.5 كم (9.6 ميل)، وفقا لإدارة الطقس المركزية في تايوان.

قال عامل مستشفى تايبيه البالغ من العمر 60 عاما، "لقد كان قويا جدا.. شعرت كما لو أن المنزل سيطيح".

قال المكتب الرئاسي إن الرئيس المنتخب لاي تشينغ تي، الذي يتولى منصبه الشهر المقبل، سيزور هوالين في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وأظهرت اللقطات المصورة رجال الإنقاذ يستخدمون السلالم لمساعدة الناس على الخروج من النوافذ، بينما في أماكن أخرى، الانهيارات الأرضية الضخمة الناجمة عن الهزات المنحوتة أسفل سفوح التلال.

وكان هناك أيضا اهتزاز قوي على نظام مترو الأنفاق في تايبيه، الذي أغلق لفترة وجيزة لإجلاء الركاب على الرغم من استئناف الخدمة بعد فترة وجيزة على معظم الخطوط

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، التي رفعت الزلزال عند 7.7 درجة، إن العديد من موجات تسونامي الصغيرة وصلت إلى أجزاء من محافظة أوكيناوا الجنوبية.

وأصدرت وكالة الزلازل الفلبينية تحذيرا للسكان في المناطق الساحلية في العديد من المقاطعات، وحثتهم على الإخلاء إلى أرض مرتفعة. وأصدرت تايوان أيضا تحذيرا من تسونامي، لكنها لم تبلغ عن أي ضرر من ذلك،

وقال مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ في هاواي في وقت لاحق إن خطر موجات تسونامي قد مر.

ولا يزال من الممكن الشعور بالهزات الارتدادية في تايبيه، مع تسجيل أكثر من 50 هزة ارتدادية، وفقا لإدارة الطقس المركزية في تايوان.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية إن الزلزال شعر به في مقاطعة فوجيان الصينية، في حين قال شاهد من رويترز إنه شعر به أيضا في شنجهاي.

وقال مشغل الكهرباء تاي باور إن معظم الطاقة قد استعيدت، مضيفا أن محطتي الطاقة النووية في الجزيرة لم تتأثرا بالهز. وقال مشغل السكك الحديدية عالية السرعة في تايوان إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات في قطاراتها، لكنه أشار إلى أن القطارات ستتأخر أثناء إجراء عمليات التفتيش.

وقالت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وهي مورد رئيسي لشركة أبل ونفيديا، إنها أخلت بعض المصانع وأن أنظمة السلامة الخاصة بها تعمل بشكل طبيعي. ووفقا الشركة: "لضمان سلامة الموظفين، تم إخلاء بعض الشركات وفقا لإجراءات الشركة. نحن نؤكد حاليا تفاصيل التأثير".

قالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان إن الزلزال كان أكبر زلزال يضرب الجزيرة منذ عام 1999 عندما قتل زلزال بقوة 7.6 درجة حوالي 2400 شخص ودمر أو أضر ب 50000 مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.