بالمئات.. تايوان تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال العنيف

أعلنت السلطات التايوانية ارتفاع عدد قتلى الزلزال الهائل الذي ضرب تايوان فجر اليوم إلى سبعة أشخاص، وارتفاع عدد الإصابات إلى 736.

ووفقا لإدارة الإطفاء الوطنية في تايوان، حدثت جميع الوفيات في مقاطعة هوالين، وهي منطقة جبلية على طول الساحل الشرقي لتايوان كانت مركز الزلزال.

وفي حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته 7.4، ومركزه على بعد 18 كيلومترا جنوب مدينة هوالين التايوانية على عمق 34.8 كم، رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قوته عند 7.7.

وقال مدير مركز الزلازل في تايبيه إن الزلزال الذي ضرب شرق تايوان وألحق أضرارا بالمباني وتسبب في انهيارات أرضية كان "الأقوى منذ 25 عاما"، مشيرا إلى أنه كان قريب من الأرض وهو ضحل.

قال وو شين فو للصحفيين، في إشارة إلى زلزال سبتمبر 1999 بقوة 7.6 درجة أسفر عن مقتل 2400 شخص، إنه "شعر في جميع أنحاء تايوان والجزر البحرية ... إنه الأقوى منذ 25 عاما منذ زلزال عام 1999"".