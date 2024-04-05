محاولات بائسة.. عمرو الدرديري يكشف حقيقة رفض فيفا إقامة مباراة القمة بالسعودية

كشف الناقد الرياضي عمرو الدرديري، حقيقة رفض الفيفا إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في السعودية.

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" معلومه على الماشي كده ياريت الكل يفهمها الفيفا مش من اختصاصه التدخل في تحديد أماكن المباريات سواء محليا أو قاريا الا لو فيه طرف اشتكى ساعتها الفيفا االي بيحكم زي ما اللوايح بتقول، فكرة بقى ان الفيفا ترفض طلب للسعودية دي امر مستحيل ومستبعده نظرا للعلاقات القوية وحجم الاستثمارات اللي بينهم ..

وتابع: "السعودية لو طلبت تنظيم نهائي دوري ابطال اوروبا والاطراف في أوروبا موافقين الفيفا مش هتعترض طالما أوروبا موافقة .. هتيجي تقولي الفيفا ترفض مباراة في الدوري المصري تتلعب في السعودية؟.. كلها محاولات بائسة لما الزمالك رفض اللعب في السعودية ولقوا نفسهم محروجين قالك الفيفا رفض".