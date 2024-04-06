يوم الانتصارات في الأهلي ..التأهل لنصف دوري أبطال إفريقيا والتتويج بلقب الطائرة

نجح النادي الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر النادي الأهلي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة بيترو اتليتكو الأنجولى ومازيمبي الكونغولي التي ستقام مساء السبت.

كما توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة على حساب نادي الزمالك، في المباراة التي أقيمت على ضمن مباريات الجولة الثانية من مباريات نهائي الدوري الممتاز على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

تتويج الأهلي جاء بعد الفوز في المواجهة الثانية بعد فوزه بمباراتين من الثلاثة التي تقام بنظام البلاي أوف.