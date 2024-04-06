شيخ الأزهر: تعامل العرب مع أحداث غزة لا يتناسب مع قدراتنا البشرية وطاقتنا الجبارة

أكد د. أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال كلمته في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر أن الأمة العربية تُعاني من الهزل والضعف وأنها لن ترى النهوض والرفعة والتقدم إلا بوحدة الصف والوقوف يدا واحدة في مواجهة الأزمات والتحديات.

وأضاف الطيب خلال كلمته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ود مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار قيادات الدولة، ان تعامل الأمة العربية مع مايحدث في غزة والقضية لفلسطينة بشكل عام لا يتناسب مع طاقتنا الجبارة وثروتنا البشرية والمادية.

وشدد شيخ الأزهر على ضرورة اتخاذ مواقف قوية أكثر صلابة ضد ما يحدث في غزة مت ابادة من تجويع وقتل جماعي؛ مؤكدا على ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم الذي قضى على كل سبل الحياة في قطاع غزة وراح ضحيته آلاف الأطفال والنساء والشيوخ.