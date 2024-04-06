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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سرعتها تجاوزت الـ42 كيلو.. رياح شديدة محملة برمال خفيفة تضرب جنوب سيناء

رياح بجنوب سيناء
رياح بجنوب سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، نشاط الرياح التي تجاوزت سرعتها الـ 42 كيلو في الساعة، ومحملة برمال خفيفة خاصة على المناطق الساحلية، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن مدن المحافظة تتعرض لرياح شديدة، وتنشط بدرجة كبيرة على المناطق الساحلية، والطرق الدولية، وهذه الرياح محملة برمال خفيفة، ولم تؤثر على حركة المرور على الطرق الدولية، والرئيسية التي تربط المدن ببعضها، وجرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الدوريات المرورية، وتفعيل الرادارات على الطرق الدولية للحد من السرعة حفاظًا على حياة المسافرين.

وأوضح البيان، أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن، لمتابعة الطرق الدولية ورفع أي تراكمات للرمال الخفيفة التي قد تتركها الرياح، لتسهيل حركة المرور.

وأشار إلى أن المحافظة يسودها طقس حار نهارًا، والرياح ساهمت في تلطيف الطقس والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة، مع اعتدال حالة البحر، واتجاه الرياح به شمالية غربية، وارتفاع الأمواج به يتراوح بين 1,5 إلى 2 متر.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 28 والصغرى 18، وفي مدينة رأس سدر العظمى 92 والصغرى 17، وفي مدينة طابا العظمى 26 والصغرى 17، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها  23 والصغرى 8، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت العظمى بها 30 والصغرى 23 درجة.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود محافظة جنوب سيناء اليوم، طقس حار نهارًا، لطيف  ليلًا ، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.

رياح بجنوب سيناء

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IMG-20240406-WA0043
IMG-20240406-WA0042
IMG-20240406-WA0042
جنوب سيناء رياح شديدة رمال سرعة

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