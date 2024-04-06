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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تبادل الحيوانات.. الزراعة تكشف استعدادات حدائق الأسماك والحيوان لاستقبال عيد الفطر

صدى البلد

تقوم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية بأكبر حملة عرض ومبادلة (تدوير) للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات.

ويقول الدكتور محمد جلال، مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن الهدف من 
الحملة والعرض هو إضفاء البهجة والسرور على الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال زيادة عدد الحيوانات بالتبادل بين الحدائق فى المحافظات.

وأشار إلى وجود حدائق حيوان تابعة لوزارة الزراعة في محافظات الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية.

 

وأضاف أن نقل الحيوانات يتم ليلا حفاظا على صحتها وحماية لها من أشعة الشمس.

في سياق متصل، أكد "جلال" أن حديقة الأسماك بالجبلاية أتمت استعداداتها لاستقبال الزائرين لقضاء أعياد الفطر المبارك والربيع وشم النسيم، مع توفير جميع سبل الراحة للاستماع بالإجازة والأعياد.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتحت إشراف الدكتور إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية.

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