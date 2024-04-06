رئيس الوزراء الصومالي يستقبل السفير التركي لدى مقديشيو

استقبل رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم السبت 6 أبريل 2024 سفير تركيا لدى الصومال، ألبير أكتاس في مكتبه اليوم.

وناقش المسؤولان تعزيز العلاقات المتبادلة والتعاون بين البلدين، وأدانوا الحادث المأساوي الأخير الذي وقع فيه مواطن تركي ضحية لهجوم إرهابي وقدم رئيس الوزراء الصومالي تعازيه، فيما أكد السفير أكتاش الدعم المستمر للصومال على الرغم من هذه الأعمال الجبانة.

وفي شهر فبراير الماضي وقعت الصومال وتركيا على اتفاقية دفاعية اقتصادية لحماية أمن وموارد وسيادة واستقلال ووحدة أراضي حكومة الصومال الفيدرالية.

وقال الرئيس الصومالي شيخ محمود بعد توقيع الاتفاقية: “إن تركيا هي حليفتنا وإخواننا، ويمكننا أن نثق بهم في الاتفاقية الدفاعية والاقتصادية حتى نتمكن من الدفاع عن سيادة الصومال وسلامته الإقليمية”.