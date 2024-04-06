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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

سامة وليس لها مصل.. تحذيرات من سمكة الأرنب القاتلة.. شكلها وأعراض الإصابة

صدى البلد

سمكة الأرنب.. تحذيرات عديدة وجهت للمواطنين من تداول أو بيع سمكة تسمى بالأرنب أو القُراض أو النفيخة، والتي انتشرت في الأسواق مؤخرا، رغم أنها سامة وتناولها يؤدي إلى الوفاة.

تحذير من سمكة الأرنب

تُعرف سمكة الأرنب بالسمكة الأشد فتكًا في العالم، وأصدرت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، تحذيرا منها لأنها سامة وليس لها مصل للشفاء حتى الآن.

أوضحت مديرية الصحة بالإسماعيلية شكل سمكة الأرنب، وأن جلده باللون الرمادي، وتعرف بإسم القُراض بسبب أسنانها الحادة المدببة، وتعرف أيضَا بـ "الأرنب أو النفيخة" لأنها تنتفخ عندما تشعر بالخوف.

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وعن خطورتها تتمثل فى احتوائها على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والكبد واللحم والنخاع، وبالإشارة إلى قرار الهيئة العامة لتنمية الثروه السمكية رقم 297 لسنه 1991 يُحظَر صيد وحِيازه وتَداول وبيع أسماك القراض فى منطقتى خليج السويس والبحر الأحمر.

تسمم بتناول سمكة الأرنب

شرحت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالإسماعيلية أعراض التسمم، وأنها تبدأ بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة، لكن قد تتأخر الأعراض في الظهور إلى يومين ويسبب سمها في الوفاة خلال 6 إلى 8 ساعات.

أما السم الموجود في سمكة القراض هو سم "تيترودوتوكسي"،  وليس له مصل للشفاء حتى الآن، وتتواجد سمكة القراض في البحر الأحمر والمحيطات ووصلت إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس، وتعيش في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة.

شكل سمكة الأرنب وأماكنها

تُعَدُّ سمكة الأرنب، التي تُعرَف  باسم سمكة الثعلب، جنسًا من أنواع الأسماك. تشبه بعض أنواعها أسماك الفراشة، ولكنها تختلف في شكل الفم المدبب عند الأسماك الفراشة التي تتميز بوجود فم بارز. يصل طول سمكة الأرنب إلى حوالي 40 سم.

يُطلَق على سمكة الأرنب هذا الاسم بسبب تشابه أسنانها مع أسنان الأرانب، وتحتوي على غدد سامة عالية تشكل خطرًا على حياة أي شخص يتناولها. 

تعيش سمكة الأرنب بشكل فردي في الشعاب المرجانية والمناطق الضحلة في المحيط الهندي والمحيط الهادئ وشرق البحر الأبيض المتوسط. تعتبر سمكة سريعة الخوف وتستخدم أشواكها السامة في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد.

تسبب سمكة الأرنب في حالات تسمم قد تؤدي إلى الوفاة بسبب سميتها القوية التي تؤثر على الجهاز التنفسي وتسبب الوفاة. وتتضمن أعراض التسمم الناتج عن تناولها الاسترخاء في المفاصل والعضلات، الغثيان، الصداع، انخفاض ضغط الدم، الشلل المفاجئ، الإعياء الشديد، والتنميل في الوجه واللسان والشفتين.

الطحالب السامة الطب الوقائي سمكة القراض سمكة الارنب

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