عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ظنّ الجميع أنها مُنقرضة منذ عصر الديناصورات.. اكتشاف سمكة ضخمة في دولة عربية

صدى البلد

اكتشاف نوع من الديناصورات.. ضجّت الأوساط العلمية بعدما اكتشف علماء الحفريات في المغرب بقايا متحجرة لنوع ضخم من السحالي البحرية.

اكتشاف كائن بحري ضخم

وقد أثار هذا الاكتشاف دهشة وإعجاب العلماء حول العالم. ووجد العلماء أن لهذا النوع من السحالي أسنانًا تشبه الخنجر، وكان طوله يصل إلى حوالي 8 أمتار، مما يجعله أحد أكبر الحيوانات البحرية المعروفة.

txt

الشرطة البولندية تبعد محتجين من المزارعين إثر صدامات وقعت بالقرب من مقر البرلمان

txt

خلال انتظار المساعدات.. مجزرة جديدة لقوات الاحتلال قرب دوار النابلسي

بحسب مجلة “لايف ساينس” العلمية، تم اصطياد هذا الحيوان العملاق في المحيط الأطلسي قبالة ساحل إفريقيا في نهاية عصر الديناصورات، قبل حوالي 66 مليون سنة. 

خنجر حاد

وأطلق على هذا الكائن البحري اسم "خينجاريا أكوتا"، ويرجع اسمه إلى الكلمة العربية "خنجر" نظرًا لشكل أسنانه المشابه للخنجر، وكلمة "أكوتا" في اللاتينية والتي تعني "حاد"، وذلك بسبب حدة فكيه الهائلين الذين كانت تمكنه من اصطياد فرائس كبيرة مثل أسماك القرش والزواحف البحرية الأخرى.

تعود الزواحف العملاقة "خينجاريا أكوتا" إلى عائلة Mosasauridae، المعروفة أيضًا باسم "mosasaurs"، وهي مجموعة من السحالي البحرية المنقرضة. 

وقد تم العثور على جمجمتها وهيكلها العظمي الجزئي داخل منجم للفوسفات بالقرب من مدينة الدار البيضاء الساحلية المغربية.

وقد أشار نور الدين جليل، المؤلف المشارك في الدراسة والأستاذ في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس، إلى أن تحليل الجمجمة والفك يشير إلى أن لدى هذا المخلوق قوة ليس لها مثيل.

اكتشاف حيوان مفترس

من جانبه قال نيك لونجريتش، مؤلف الدراسة ، والمحاضر في قسم علوم الحياة ومركز ميلنر للتطور: “اكتشاف خينجاريا ضمن العدد الهائل من الحيوانات المفترسة البحرية المعروفة في نهاية العصر الطباشيري، مما يثير التساؤل حول كيفية ظهور الكثير من الموزاصورات في هذا الوقت ولماذا”.

وقال لونجريتش : "لدينا أنواع متعددة تنمو بحجم أكبر من سمك القرش الأبيض الكبير ، وهي من أفضل الحيوانات المفترسة، لكن جميعها لها أسنان مختلفة، مما يشير إلى أنها تصطاد بطرق مختلفة".

وأضاف: "إنها واحدة من أكثر الحيوانات البحرية تنوعًا التي تم رصدها في التاريخ، وكانت موجودة قبل انقراض الزواحف البحرية والديناصورات مباشرة".

اصطياد اكتشاف الحيوانات المفترسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

بعد تحرير سعر الصرف.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب .. تفاصيل

ترشيحاتنا

شكوى من دائرى المنيب.. وتحرك فورى من الجهات المختصة

مدبولي يتفقد مبنى الإدارة والتحكم بميناء الإسكندرية

مدبولي يصل ميناء الاسكندرية للافراج عن البضائع

ضبط تشكيلات عصابية لسرقة الشقق والسيارات والدراجات النارية بالقاهرة.. تفاصيل

كاي ي اكس 3 برو الجديدة تباع بهذه الأسعار

احترس من تلوث الزئبق في التونة .. 4 أضرار تحدث للجسم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ