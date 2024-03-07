ظنّ الجميع أنها مُنقرضة منذ عصر الديناصورات.. اكتشاف سمكة ضخمة في دولة عربية

اكتشاف نوع من الديناصورات.. ضجّت الأوساط العلمية بعدما اكتشف علماء الحفريات في المغرب بقايا متحجرة لنوع ضخم من السحالي البحرية.

اكتشاف كائن بحري ضخم

وقد أثار هذا الاكتشاف دهشة وإعجاب العلماء حول العالم. ووجد العلماء أن لهذا النوع من السحالي أسنانًا تشبه الخنجر، وكان طوله يصل إلى حوالي 8 أمتار، مما يجعله أحد أكبر الحيوانات البحرية المعروفة.

بحسب مجلة “لايف ساينس” العلمية، تم اصطياد هذا الحيوان العملاق في المحيط الأطلسي قبالة ساحل إفريقيا في نهاية عصر الديناصورات، قبل حوالي 66 مليون سنة.

خنجر حاد

وأطلق على هذا الكائن البحري اسم "خينجاريا أكوتا"، ويرجع اسمه إلى الكلمة العربية "خنجر" نظرًا لشكل أسنانه المشابه للخنجر، وكلمة "أكوتا" في اللاتينية والتي تعني "حاد"، وذلك بسبب حدة فكيه الهائلين الذين كانت تمكنه من اصطياد فرائس كبيرة مثل أسماك القرش والزواحف البحرية الأخرى.

تعود الزواحف العملاقة "خينجاريا أكوتا" إلى عائلة Mosasauridae، المعروفة أيضًا باسم "mosasaurs"، وهي مجموعة من السحالي البحرية المنقرضة.

وقد تم العثور على جمجمتها وهيكلها العظمي الجزئي داخل منجم للفوسفات بالقرب من مدينة الدار البيضاء الساحلية المغربية.

وقد أشار نور الدين جليل، المؤلف المشارك في الدراسة والأستاذ في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس، إلى أن تحليل الجمجمة والفك يشير إلى أن لدى هذا المخلوق قوة ليس لها مثيل.

اكتشاف حيوان مفترس

من جانبه قال نيك لونجريتش، مؤلف الدراسة ، والمحاضر في قسم علوم الحياة ومركز ميلنر للتطور: “اكتشاف خينجاريا ضمن العدد الهائل من الحيوانات المفترسة البحرية المعروفة في نهاية العصر الطباشيري، مما يثير التساؤل حول كيفية ظهور الكثير من الموزاصورات في هذا الوقت ولماذا”.

وقال لونجريتش : "لدينا أنواع متعددة تنمو بحجم أكبر من سمك القرش الأبيض الكبير ، وهي من أفضل الحيوانات المفترسة، لكن جميعها لها أسنان مختلفة، مما يشير إلى أنها تصطاد بطرق مختلفة".

وأضاف: "إنها واحدة من أكثر الحيوانات البحرية تنوعًا التي تم رصدها في التاريخ، وكانت موجودة قبل انقراض الزواحف البحرية والديناصورات مباشرة".