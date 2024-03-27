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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سرُّ سمكة السيجان| قصة شفاء وعجائب في عمق البحر الأحمر خلال شهر رمضان

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تعد محافظة البحر الأحمر واحدة من الوجهات البحرية الرائدة في مصر، حيث تزخر بثروات بحرية متنوعة، يتميز كل نوع بمذاقه الخاص وقيمته الغذائية الممتازة. وفي شهر رمضان، يتميز سكان المحافظة بتقديم وجبات غنية بأنواع الأسماك المحلية، ومن بين تلك الأسماك يتصدر سمك السيجان القائمة بمكانته الخاصة.

سمك السيجان: "دواء العيان

 

تتمتع سمكة السيجان بشعبية كبيرة في محافظة البحر الأحمر، خاصة في شهر رمضان، حيث يتزايد الإقبال عليها بشكل ملحوظ. يشير تاجر الأسماك أبو الحمد طنطاوى إلى أن سعر الكيلو من سمك السيجان يصل إلى 50 جنيهاً في هذا الشهر، ويُطلق عليها المحليون مقولة "السيجان دواء العيان" نظراً لفوائدها الصحية المتعددة، حيث يُعتبر استهلاكها مفيداً لمن يعانون من مشاكل معوية.

تنوع الطهي والمذاق الشهي

 

يشهد سمك السيجان تقديمه بأشكال متنوعة وطرق طهي مختلفة، حيث يُعد مقلياً ومشوياً ومسلوقاً، لكن الطريقة الأبرز لتقديمه هي عبر تحضير شوربة سمك السيجان التي تعتبر من أهم مميزاته. يشير هواة الصيد من أهالي الغردقة، مثل شاذلى بشير عمر، إلى أن سمك السيجان يُعد لذيذاً سواء طهي مشوياً أو مقلياً، ويُقدم غالباً بجانب الأرز.

 

متعة التذوق والتنوع الثقافي

 

تظهر سمكة السيجان تنوعاً في الأسماء حسب المنطقة، فتُعرف في الإسكندرية والسويس بـ"سمك البطاطا"، وفي الخليج بـ"الصافي". لكن بغض النظر عن التسميات، يظل مذاق سمك السيجان مميزاً ولا يقاوم، حيث يُعتبر من أهم أصناف الأسماك التي تملأ موائد سكان البحر الأحمر.

 

تتألق محافظة البحر الأحمر في شهر رمضان بتقديم أطباق متنوعة وشهية، ومن بين هذه الأطباق يبرز سمك السيجان بمكانته الخاصة ومذاقه الفريد. تجسد هذه الوجبة التقاليد الغنية لسكان المنطقة وتعبيراً عن تنوع وتميز المأكولات البحرية في مصر.

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