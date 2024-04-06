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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

صدى البلد

إستمراراً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

 

 

واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز "سي 130 – كاسا" تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مدار يومى الخامس والسادس من شهر إبريل الجارى لإنزال المساعدات الانسانية إلى سكان شمال قطاع غزة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

لتوفير جانب من الإحتياجات الأساسية اللازمة فى ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء إستمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

يأتي ذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة المصرية  لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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