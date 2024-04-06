استشهاد 13 ألف طفل.. يونيسف: حجم ووتيرة الدمار في غزة أمر صادم

أدانت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، كاثرين راسل، حجم ووتيرة الدمار في قطاع غزة، واصفة إياه بأنه أمر صادم للغاية.

وحذرت راسل في تصريحات اليوم السبت، من أن المجاعة تهدد قطاع غزة بسبب الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الأساسية.

ولفتت إلى أن الحرب في غزة قد أسفرت عن استشهاد أكثر من 13 ألف طفل، وأصابت عددًا لا يحصى من الأطفال بجروح وإصابات بالغة.

وفي سياق متصل، وصف المنسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث، اليوم السبت، الحرب في غزة بأنها “خيانة للإنسانية”.

وأكد جريفيث، أن إيصال المساعدات إلى غزة ما زال يواجه عراقيل بسبب القصف وانعدام الأمن في المنطقة، لافتًا إلى أن المجاعة باتت وشيكة في غزة بعد 6 أشهر من حرب جلبت الموت والدمار لقطاع غزة.

وقال المنسق الأممي للإغاثة، إنه لم يبذل الكثير من الجهد لوقف الحرب في غزة وهناك قدر كبير من الإفلات من العقاب.