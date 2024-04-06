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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

صدى البلد

تعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية واحدة من المواجهات المرتقبة في البطولة الأفريقية. ستقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، وهي المباراة الإياب لدور ربع النهائي. يسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

مباراة الزمالك وفيوتشر

تأتي هذه المباراة في ظل توتر المنافسة بين الفريقين، حيث تمكن الزمالك من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد. وبالتالي، يحتاج الفريق إلى الحفاظ على تقدمه وتحقيق نتيجة إيجابية لضمان تأهله.

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يترقب الجمهور المصري بشغف هذه المواجهة، ويبحث العديد من عشاق الزمالك وعشاق كرة القدم عن القناة المفتوحة التي ستنقل المباراة. ومن المعروف أن البطولة تعرض عادةً على القنوات الرياضية المحلية والدولية.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

وتنطلق مباراة الزمالك وفيوتشر في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة غدا الأحد .

وفاز فريق الزمالك بقيادة جوزيه جوميز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضي بإستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

قناة مفتوحة لمباراة الزمالك وفيوتشر

من المتوقع أن يتوفر تفاصيل بشأن القنوات الناقلة وتردد البث قبل المباراة بوقت قصير. وسيعمل محبو الزمالك وعشاق الكرة على متابعة التحديثات المتعلقة بالبث التلفزيوني للمباراة من خلال وسائل الإعلام والمواقع الرياضية.

من المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس الأرضية أحداث مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي من الكونفدرالية.

التردد الرقمي الأرضي: UHF32.

التردد التماثلي الأرضي: UHF9.

البطولة الافريقية التتويج بالدوري البث التلفزيوني الجمهور المصري

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