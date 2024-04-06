مستند | يانج أفريكانز يتقدم باحتجاج رسمي للكاف ضد حكم مباراة صن داونز

تقدم نادي يانج أفريكانز التنزاني، اليوم السبت 6-4-2024، باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، ضد حكام مباراته ضد صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

وخرج يانج أفريكانز بعد التعادل مع صن داونز على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” في لقاءي الذهاب والعودة بنفس النتيجة 0-0، وعندما احتكموا لركلات الترجيح خسر الفريق التنزاني بنتيجة 3-2.

هدف يانج أفريكانز

ولكن في الدقيقة 59 كانت هناك حالة مثيرة للجدل، حيث سجل يانج أفريكانز هدفًا ولكن تقنية الـVAR لم تحتسبه وأكد على القرار الحكم الموريتاني، بيدا دحاني.

الحالة كانت جدلية بدرجة كبيرة إذا كانت الكرة قد تخطت بكامل محيطها لخط المرمى الخاص بنادي صن داونز أم لا.