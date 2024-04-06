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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مستند | يانج أفريكانز يتقدم باحتجاج رسمي للكاف ضد حكم مباراة صن داونز

هدف يانج افريكانز
هدف يانج افريكانز الملغي

تقدم نادي يانج أفريكانز التنزاني، اليوم السبت 6-4-2024، باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، ضد حكام مباراته ضد صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

وخرج يانج أفريكانز بعد التعادل مع صن داونز على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” في لقاءي الذهاب والعودة بنفس النتيجة 0-0، وعندما احتكموا لركلات الترجيح خسر الفريق التنزاني بنتيجة 3-2.

هدف يانج أفريكانز 

ولكن في الدقيقة 59 كانت هناك حالة مثيرة للجدل، حيث سجل يانج أفريكانز هدفًا ولكن تقنية الـVAR لم تحتسبه وأكد على القرار الحكم الموريتاني، بيدا دحاني.

الحالة كانت جدلية بدرجة كبيرة إذا كانت الكرة قد تخطت بكامل محيطها لخط المرمى الخاص بنادي صن داونز أم لا.

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يانج أفريكانز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف صن داونز دوري ابطال افريقيا

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