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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فضيحة تحكيمية| يانج أفريكانز يتقدم بشكوى ضد حكم مباراته أمام صن داونز

صن داونز
صن داونز

عبر نادي يانج أفريكانز التنزاني عن غضبه الشديد بشأن ما حدث في مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يانج أفريكانز التنزاني يقدم شكوى رسمية ضد حكم مباراة صن داونز بالأمس"

وخرج يانج أفريكانز بعد التعادل مع صن داونز على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في لقائي الذهاب والعودة بنفس النتيجة 0-0، وعندما احتكموا لركلات الترجيح خسر الفريق التنزاني بنتيجة 3-2.

وشهدت المباراة في الدقيقة 59 حالة مثيرة للجدل، حيث سجل يانج أفريكانز هدفًا ولكن تقنية الـVAR لم تحتسبه وأكد على القرار الحكم الموريتاني، بيدا دحاني.

الحالة كانت جدلية بدرجة كبيرة إذ كانت الكرة قد تخطت بكامل محيطها لخط المرمى الخاص بنادي صن داونز أم لا.

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