برعاية وحضور السيسي.. رئيس جامعة حلوان يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية

تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي شهد مشاركة واسعة من وزراء الحكومة، رجال الأزهر والكنيسة، ونواب البرلمان والشيوخ، بالإضافة إلى سياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية.

وأشاد الدكتور قنديل بهذا الحفل الذي يعد مناسبة تقليدية مميزة تجمع مختلف طوائف المجتمع، في إطار تعزيز التواصل المجتمعي والتلاحم الوطني خلال شهر رمضان المبارك. وأكد على حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على لم شمل المصريين كل عام في هذا الإفطار المميز، مما يبرهن على أن مصر وطن عظيم يجمعه الخير والسلام والمحبة.

وصرح الدكتور السيد قنديل "إن الشعب المصري كله يقف خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويولي ثقته الكاملة في توجيهاته وخطط التنمية الشاملة التي تسعى لجعل مصر في صدارة الأمم.

مستكملا تصريحه، على الرغم من التحديات الجسيمة التي تواجه بلادنا، إلا أن إرادة المصريين راسخة في السير نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، ونحن في المجتمع الجامعي نؤكد التفافنا الكامل حول القيادة السياسية، ونعمل بكل جهد لدعم جهود الدولة في كافة المجالات.

إننا على ثقة بأن مصرنا العظيمة ستواصل مسيرتها المشرفة إلى القمة، بفضل حكمة قيادتنا ووحدة شعبنا وإرادته الصلبة في مواجهة كل التحديات. مصر بإذن الله ستظل دائمًا في طليعة الأمم."



