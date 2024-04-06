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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تكريم 32 سيدة .. احتفال إيبارشية أبنوب والفتح بالأمهات المثاليات |صور

صدى البلد

احتفلت إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، أمس الأول، بالأمهات المثاليات من أبناء الإيبارشية، في "مركز خدمات الكاروز" بمدينة أسيوط الجديدة، وبحضور نيافة الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية. 

حيث كرّم نيافته ٣٢ أم مثالية، وتم التقاط الصور التذكارية.

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