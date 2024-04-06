تكريم 32 سيدة .. احتفال إيبارشية أبنوب والفتح بالأمهات المثاليات |صور

احتفلت إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، أمس الأول، بالأمهات المثاليات من أبناء الإيبارشية، في "مركز خدمات الكاروز" بمدينة أسيوط الجديدة، وبحضور نيافة الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية.

حيث كرّم نيافته ٣٢ أم مثالية، وتم التقاط الصور التذكارية.