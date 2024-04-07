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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب وزير الدفاع البريطاني: لسنا جاهزين لمواجهة تداعيات أي حرب مقبلة

أرشيفية
أرشيفية

أكد نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، أن بلاده ليست مستعدة لحرب محتملة، مستبعدا أن العالم اليوم يقف على حافة نشوب حرب عالمية ثالثة.

وذكر هيبي في مقالته لصحيفة "التلجراف" أنه لا يعتبر أن العالم على حافة حرب عالمية ثالثة، ولكنه يشارك وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس موقفه بأن العالم دخل فترة ما قبل الحرب.

وكتب: "عندما كنت وزيرا للقوات المسلحة، التقيت بوزير الدفاع المدني في السويد، وفي بلاده، يُعطى المواطنون كتيبا يشرح ما يجب عليهم فعله أثناء الحرب، بما في ذلك الاحتياطات التي يجب أن تكون لديهم في حالة حدوث ذلك".

وأضاف: "أعطاني نسخة من هذا الكتيب واحتفظت به بعد ذلك على مكتبي. إنه بمثابة تذكير صارخ بأن الحرب هي مسألة لكل البلد، وبصراحة، نحن في بريطانيا متخلفون كثيرا".

وأكد أن الاستعداد للحرب يستغرق الكثير من الوقت. مشيرا إلى أنه خلال الحرب، لم يكن عمل وزارة الدفاع مهما فحسب، بل أيضا عمل الإدارات الأخرى أمرا مهما، لذلك كان لدى الوزراء البريطانيين "مكتب وسرير في الملجأ" في حالة الأعمال القتالية.

وتابع: "أظن أن هناك عددا لا بأس به من الوزراء الذين لا يعرفون حتى مكان مكتبهم أو سريرهم في الملجأ. بل من الممكن أن يكون واحد أو اثنان منهم لا يعرفون حتى مكان الملجأ".

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