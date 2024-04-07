إزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بأسيوط والغربية

أكد محافظ أسيوط عصام سعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ تنفيذًا لتوجهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم متابعته المستمرة والدورية لرصد أية تعديات أو مخالفات بناء والعمل على إزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية من التبوير وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء.



وأشار إلى أنه تم تنفيذ 5 حالات إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف دون ترخيص خلال حملات تم تنفيذها بمركزي أبوتيج وديروط وحي شرق، كما تم تنفيذ إزالة فورية لتعدي على أراضي أملاك دولة عبارة عن أسوار بالبلك الأبيض وغرف معرشة بالجريد والعروق على مساحة 400 م تقريبًا بقرية البلايزة بأبوتيج ، وإزالة سقف الدور الثاني العلوي بشارع العقول في منطقة الوليدية.



وتابع أنه تم إزالة سقف وأعمدة الدور الاول الأرضي بحارة سويفي شارع اسماعيل الشريف بمنطقة الوليدية، ومصادرة خلاطة من بناء مخالف بشارع الجلاء عقب رصد أعمال بناء، بالإضافة إلى فك الشدة الخشبية لسقف قطعة أرض على مساحة 50 متر بمركز ديروط.



وفي الغربية، قال المحافظ الدكتور طارق رحمي إن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها الفورية؛ تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.



وتابع أنه تم إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 11 قيراطًا و19 سهما وحالة بناء مخالف على مساحة 100 م 2، مشددًا على التصدي لأي شكل من التعديات مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.