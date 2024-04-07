عبير سعد الدين.. فنانة ومدربة ورائدة فن المصغرات في مصر

تخرجت عبير سعد الدين في كلية التربية النوعية شعبة التربية الفنية، وحصلت على دبلومة الدراسات العليا بالمعهد العالى للنقد الفنى -اكاديمية الفنون، وهى ايضا ممثلة رابطة سومر العراقية للثقافة والفنون بمصر.

صممت أعمالا متميزة من فن المصغرات والتي تحاول من خلالها إبراز الهوية المصرية بكل تفاصيلها من خلال تجسيد مشاهد حياتية من التراث المصرى ومناظر طبيعية مرورا بالبيوت الشعبية والريفية ومشاهد داخلية من المنازل المصرية القديمة؛ وتهدف اعمالها الى نشر وإحياء التراث والحفاظ عليه واعتباره وسيلة مساهمة فى الترويج السياحى.

وتستخدم المصغرات كهدايا او قطع ديكور منزلية.

قدمت عبير العديد من ورش العمل لفن المصغرات وأصبح لديها متدربون داخل وخارج مصر فى المغرب والعراق ولبنان والبحرين والسعودية.

كما قدمت لاول مرة فى تاريخ فن المصغرات فى مصر ورشة عمل تفاعلية مع الجمهور بالمتحف القومى للحضارة المصرية؛ وهى اول من قدم ورش عمل مصغرات وفرعونية للأطفال بمتحف الفن الاسلامى بمناسبة مرور ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ امون؛ وورشة عمل ابواب تراثية مصغرة للاطفال بمتحف الطفل للحضارة والابداع؛ وورشة عمل لتعليم فن المصغرات برعاية أكاديمية الفنون ونظمها المعهد العالى لفنون الطفل .

شاركت فى اكثر من ١٠٠ معرض داخل وخارج مصر ، وهى اول مصرية تشارك فى معرض الحضارة النسخة الثانية بمتحف الحضارة بمدينة الناصرية بالعراق، وشاركت بنموذج مصغر لبوابة عشتار التى تعد من أهم القطع الأثرية العراقية.

عبير سعد الدين لها اول تجربة فى عمل مستنسخات مصغرة من قطع أثرية بالمتحف الإسلامي بالقاهرة ضمن فعاليات اليوم العالمى للمتاحف الذى نظمه المتحف الاسلامى.

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