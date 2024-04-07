عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حبة ذكريات.. ميادة الحناوي تنتظر طرح أغنية جديدة لها

ميادة الحناوي
ميادة الحناوي

تنتظر الفنانة ميادة الحناوي، طرح أغنية جديدة لها تزامنا مع عيد الفطر المبارك، بعنوان حبة ذكريات، من أشعار عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار د. طلال. 

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- برومو أغنية حبة ذكريات لـ ميادة الحناوي، معلنة طرحها قريبا عبر يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

أحدث أغاني ميادة الحناوي 

في أول فبراير الماضي، طرحت المطربة ميادة الحناوي أغنيتها الجديدة "أحبني كما أنا" من كلمات الشاعر نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وإشراف خالد أبو منذر.

وقامت ميادة الحناوي بتصوير كليب الأغنية في دبي من إخراج عماد باسيل ، حيث تتمحور قصة الكليب حول المشاعر والأحاسيس الرقيقة بين المحبين، أشبه بقصة رومانسية قصيرة، ومن المتوقع ان يحظى العمل بمتابعة قوية وإعجاب أكبر من عشاق ومحبي ميادة الحناوي ، حيث استمر التصوير لمدة أربعة أيام ، استخدم خلالها أحدث التقنيات السينمائية، ليستمتع الجمهور العربي بوجبة فنية طربية راقية .

ميادة الحناوي كشفت عن تفاؤلها الشديد بأغنيتها الجديدة "أحبني كما أنا" التي تحمل فكرة بديعة ورؤية فنية متميزة ، مؤكدة ان تقديم أغنية من ألحان الموسيقار طلال وكلمات الشاعر نزار قباني له طعم مختلف مليء بالإبداع الفني ، مؤكدة شعورها بالفخر لهذا التعاون الإستثنائي، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل من خلال هذه التجربة الرائعة.

وأضافت : كان لي الشرف العظيم وبالغ السعادة والإمتنان بكل هذا الاهتمام الكبير من الموسيقار طلال الذي حرص على تقديم عمل فني بديع كالعادة، وكلنا نعلم ان أعماله تعكس عالمه الموسيقي الخاص، واهتمامه بكل تفاصيل العمل، ومن كل قلبي أقول له شكراً على هذا التعاون المثمر، من خلال رؤية فنية متنوعة وأسلوب متطور في عالم الموسيقى والغناء العربي ، وكلمات المبدع الراحل نزار قباني، أغنية عامرة بالغناء والطرب والإحساس.

وفي النهاية راهنت ميادة الحناوي على أغنياتها الجديدة وفيديو كليب "أحبني كما أنا"، وكشفت لنا عن سعادتها بهذا العمل ، وتقدمت بالتحية إلى جميع الذين شاركوا بهذا العمل ، وتمنت أن تنال الأغنية والفيديو كليب إعجاب الجمهور.

ميادة الحناوي الفنانة ميادة الحناوى أغنية حبة ذكريات المطربة ميادة الحناوي أغاني ميادة الحناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

بشرى سارة.. رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه رسميا

بأسعار مخفضة.. الزراعة تطلق سيارات منافذ البيض المتحركة| كم يبلغ سعر الكرتونة؟

موضوعات متعلقة

منة فضالي: مشاركتى فى محارب إنقاذ موقف وبكيت بسبب محمد إمام

طلاق ساشا بارون كوهين وإيسلا فيشر بعد 14 عامًا

روجينا تؤدى مناسك العمرة مع زوجها وابنتها.. صور

مبلغ خيالى.. نجمة شهيرة تؤمن على منطقة مهمة فى جسدها

بطولة على ربيع.. عرض خاص لفيلم «عالماشى» الثلاثاء المقبل

بطولة عمرو يوسف.. عرض خاص لفيلم «شقو» بإحدى سينمات 6 أكتوبر

مسلسل رحيل الحلقة 12.. دعوى خلع وتهديد بالطلاق تثير الأحداث

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. ياسمين ترفض قراءة فاتحة ابنتها ريم

ترشيحاتنا

الهيئة العامة للاستعلامات: مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة 300 يوميا

سنحاسب المعتدين.. خارجية إيران: استهداف القنصلية في دمشق تم بمقاتلات وصواريخ أمريكية

وزير الرياضة السابق عن أزمة صلاح وحسام حسن: مصر أكبر من الاتنين

الأرقام تعكس جهد الدولة.. القاهرة الأخبارية ترصد حصيلة المساعدات عبر معبر رفح

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد

رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة لـ6000 جنيه.. اعرف موقف القطاع الخاص| والتطبيق في هذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام |شاهد

سمّم الكلبة وأبناءها| فرد أمن "أكلوا البني آدمين الأول".. ماذا حدث؟

كاجوال مختلف.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها .. شاهد

وصفات آخر رمضان.. طريقة عمل البطاطس بالخل والثوم

فيديو

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ