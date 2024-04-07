شباب الصحفيين: إقبال كبير من المواطنين على" كلنا واحد"في اليوم ال 52 على التوالي

رصدت جبهة شباب الصحفيين الإقبال الكبير من المواطنين على مبادرة كلنا واحد لليوم الـ52 على التوالي والتي أطلقتها وزارة الداخلية في 15 من شهر فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم اوجة الرعاية الاجتماعية والإنسانية لرجل الشارع البسيط .



وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأحد: حرص المواطنين من خلال السرادقات والشوادر والمنافذ المنتشرة في كل ربوع محافظات مصر على استغلال التخفيضات الكبيرة للسلع الغذائية وغير الغذائية وكل منتجات شهر رمضان المبارك

اضاف طواله إن هذه المبادرة الهامة التي أصبحت طوق النجاة للمصريين والمستمرة حتى انتهاء الشهر الكريم نجحت في تلبية كل احتياجات الأسرة بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 40%وقضت على جشع التجار والمحتكرين في المرحلة الـ25 من المبادرة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية

أشار رئيس الجبهة إلي إن ما أسعد المواطنين ورسم الفرحة في قلوبهم قيام وزارة الداخلية لأول مرة بمضاعفة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة لتصل لـ2148 منفذا (2031 منفذا - 6 معارض رئيسية - 44 معرضا فرعيا - 67 شادرا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية.



أوضح طواله إن الدور المجتمعي لوزارة الداخلية لم يقتصر على المبادرة فقط بل امتد لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.