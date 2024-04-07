العراق: توفير 10 ملايين لتر من الوقود لغزة.. واستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج

تعهد العراق في خطوة مهمة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، بإرسال 10 ملايين لتر من الوقود إلى المنطقة المحاصرة، كما أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ويتضمن الاتفاق أيضاً التزام العراق بقبول الجرحى الفلسطينيين في البلاد لتلقي العلاج الطبي، وتوفير المساعدة الحيوية للمتضررين من الصراع الدائر.

وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، كان للنقص الحاد في الوقود في غزة عواقب مدمرة، مما أثر على الخدمات الأساسية مثل المستشفيات وشبكات المياه والمخابز وعمليات الإغاثة.

وأدت محدودية إمدادات الوقود، التي تفاقمت بسبب الحصار الذي فرضته إسرائيل على البضائع التي تدخل غزة خلال حملتها العسكرية، إلى إعاقة جهود الإغاثة وتفاقم معاناة السكان المدنيين.

ومنذ فرض الحصار، لم يُسمح إلا بدخول جزء صغير من الوقود الضروري إلى غزة، مما أدى إلى تفاقم الوضع المزري على الأرض.

إن قرار العراق بتوفير الوقود والمساعدة الطبية لغزة يؤكد الحاجة الملحة للدعم الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية. ومع استمرار الجهود لتخفيف معاناة سكان غزة، فإن توفير الموارد الأساسية مثل الوقود والرعاية الطبية أمر بالغ الأهمية لضمان رفاهية المتضررين من النزاع.

ويقدم الإعلان الصادر عن العراق بصيص أمل وسط التحديات المستمرة التي يواجهها سكان غزة، ويسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في تقديم المساعدات والدعم الذي تشتد الحاجة إليه للمحتاجين.