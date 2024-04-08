نهضة بركان يتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية واشتباك لاعبي أبو سليم مع الحكم

حقق نهضة بركان المغربي انتصارا مثيرا في آخر لحظات المباراة أمام ابو سليم الليبي بنتيجة 3-2 وتأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واشتبك لاعبي أبو سليم الليبي وجهازهم الفني مع الحكم محمد معروف عقب مباراة نهضة بركان.

تأهل اتحاد العاصمة الجزائري إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية بعد فوزه على ريفرز يونايتد النيجيري بثنائية نظيفة.

وتأهل فريق الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في إياب الدور ربع النهائي للبطولة، بعدما فاز الأبيض في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليضرب الزمالك موعداً مع دريمز الغاني في الدور التالي.