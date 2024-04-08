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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل: الأهلي سيواجه صعوبات كثيرة بسبب الإصابات

الاهلي و سيمبا
الاهلي و سيمبا

قال محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي استطاع حسم الصعود بفضل الخبرة وحسم لقاء الذهاب أمام سيمبا، مؤكدا بأن الأداء لم يكن جيدًا، وموديست نجح في صناعة هدف لـ عمرو السولية، ومررها بشكل طبيعي للقادم من الخلف، متمنيًا الدفع بـ كهربا أساسيا أمام إنبي.

 

واضاف عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي لديه مواجهات صعبة في الأيام المقبلة (إنبي - زد - الزمالك) والفريق لديه نواقص كثيرة بسبب الإصابات، ثم مواجهة مازيمبي في ملعبه والتي ستكون صعبة للغاية".

 

وأوضح عبدالجليل، أن الزمالك لم يكن محق فيما حدث بسبب إقامة لقاء القمة في السعودية .

 

واشار عبدالجليل ، إلى أن جماهير الأهلي شعرت بحب تركي أل الشيخ للنادي، ولذلك قام أحد الجمهور برفع صورته في الملعب.

الأهلى الزمالك كهربا عمرو السولية سيمبا

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