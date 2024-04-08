3 قـ.تلى إثر غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قتـ.ل 3 أشخاص في لبنان وأصيب آخرون فجر اليوم الإثنين، إثر غارات إسرائيلية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة أن "العدو صعّد من اعتداءاته"، وأغار على منزل مأهول في بلدة السلطانية في القطاع الأوسط، جنوبي البلاد، ما أدى إلى مقـ.تل 3 وإصابة آخرين.

وألحقت الغارة الجوية أضراراً بالمنازل، إذ فقدت 10 عائلات مساكنها، وفقاً للوكالة التي تحدثت أيضاً عن طلعات مكثفة للطيران الإسرائيلي في سماء جنوب لبنان.

وبعد أن أطلق قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية اللبنانية في القطاعين الغربي والأوسط، قالت مصادر إن الجيش الإسرائيلي فتح نيران رشاشاته الثقيلة على الشارع العام المتاخم للحدود قرب بلدتي رامية وعيتا الشعب.

وفي أسوأ تصعيد منذ حرب 2006، يشن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع لبنانية رداً على هجمات تنفذها ميليشيا حزب الله بسبب الحرب في غزة.

وخلفت الاشتباكات قـ.تلى وجرحى لدى الجانبين.