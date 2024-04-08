إسرائيل: وصلنا إلى نقطة حرجة في المفاوضات بشأن غزة

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الخارجية يسرائيل كاتس، قوله إن إسرائيل وصلت إلى نقطة حرجة في المفاوضات الجارية في القاهرة بشأن قطاع غزة ووقف إطلاق النار.

وأضاف: "إذا نجحت المفاوضات سيعود عدد كبير من المختطفين إلى ديارهم".

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن مسؤولين لم تسمهم تأكيدهم عدم حدوث شيء “دراماتيكي” في المباحثات التي تستضيفها القاهرة.

لكن مسؤولاً آخر قال: “الصبر مطلوب. هناك إمكانات لكننا لم نصل إليها بعد”.

يأتي ذلك، بعدما أكدت مصادر فلسطينية ومصرية إحراز تقدم في ملف المفاوضات، بعد مقترح صاغه الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون.

ويفترض أن تشمل الهدنة إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وعُقدت في الأشهر الأخيرة جولات مفاوضات عديدة عبر الوسطاء الدوليين، لكنّها لم تثمر عن اتفاق حتى اليوم.