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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

صدى البلد

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقيـة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيـس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1445هــ .

وقال الفريق أول محمد زكي- في نص البرقية- "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم بكل الخير وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات".

وأضاف "إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذا العيد المبارك يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص، مؤكدين إلى سيادتكم ولاءهم المطلق لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها حراسًا أمناء على المسئولية الوطنية التي كلفهم الشعب المصري بها في الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وصون مقدراته. والله أدعو أن يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها. وكل عام وسيادتكم بخير".
كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً؛ لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة، المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

كما أصدر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، توجيهاً؛ لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.
 

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