عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك

خالد قاسم
خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى على جميع المحافظات المصرية لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال مجموعة من المهام سواء قبل العيد أو أثناء العيد.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه تم ربط غرفة عمليات الوزارة بغرف الأزمات والعمليات على مستوى المحافظات المصرية، تسيرا لتلبية الخدمات القائمة أثناء عيد الفطر المبارك، موضحًا أنَّ كل العاملين داخل الإدارة المحلية على تواصل لتنفيذ مجموعة من المحاور، أولها التعاون بين الوحدات المحلية ومديريات الوزارات المعنية والخدمية بالمحافظات، لتجهيز المساجد الكبرى لاستقبال صلاة العيد الفطر، وصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المساجد، والنظافة الخاصة بها.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك تجهيزات مختلفة كفتح الحدائق والأماكن العامة أمام الجمهور، ورفع كفاءة الميادين واتخاذ كل ما يلزم لظهور المحافظات بشكل حضاري يليق بهم.

وأكد مجموعة محاور أخرى، التي تتمثل في قيام مديريات التموين بحملات يومية على المحل والأسواق، لضبط ورقابة والتأكد من صلاحية الأطعمة، والمنتجات المعروضة للمصريين، وضبط أي مخالفات، بالإضافة إلى تأكيد استمرار عمل منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار ملائمة، ومواجهة أي غلاء في الأسعار من خلال عرض كميات كبيرة من السلع، واستمرار تنظيم معارض السلع المرتبطة بالاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك في الصفقات إلا بعد الاعتذار وتحسن رفعت

ترشيحاتنا

هل المطر من علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ أكثر دلالاتها ظهرت اليوم

وزير دفاع إسرائيل: وصلنا إلى مرحلة مناسبة لصفقة الأسرى ومستعدون لدفع الثمن

لمواجهة الجشع والغش.. حملات رقابية على تجار الأغذية بالقاهرة

ماذا حدث لإمبراطور الذهب في محبسه وما سر إخلاء سبيله؟.. تفاصيل

هارب من 76 حكما.. مأمورية لإسقاط تاجر سيارات قطري في الشيخ زايد

لماذا سمى الرسول عيد الفطر بـ يوم الجائزة؟.. أسراره وصيغة التكبير الصحيحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف مخاطر الحزن على الصحة

كفاكم شائعات .. رد حاسم من الحكومة بشأن هذا النبأ

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

فيديو

هربت من خاطفيها.. كشف غموض اختفاء باربي العراق داليا نعيم.. فيديوجراف

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ