رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى على جميع المحافظات المصرية لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال مجموعة من المهام سواء قبل العيد أو أثناء العيد.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه تم ربط غرفة عمليات الوزارة بغرف الأزمات والعمليات على مستوى المحافظات المصرية، تسيرا لتلبية الخدمات القائمة أثناء عيد الفطر المبارك، موضحًا أنَّ كل العاملين داخل الإدارة المحلية على تواصل لتنفيذ مجموعة من المحاور، أولها التعاون بين الوحدات المحلية ومديريات الوزارات المعنية والخدمية بالمحافظات، لتجهيز المساجد الكبرى لاستقبال صلاة العيد الفطر، وصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المساجد، والنظافة الخاصة بها.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك تجهيزات مختلفة كفتح الحدائق والأماكن العامة أمام الجمهور، ورفع كفاءة الميادين واتخاذ كل ما يلزم لظهور المحافظات بشكل حضاري يليق بهم.

وأكد مجموعة محاور أخرى، التي تتمثل في قيام مديريات التموين بحملات يومية على المحل والأسواق، لضبط ورقابة والتأكد من صلاحية الأطعمة، والمنتجات المعروضة للمصريين، وضبط أي مخالفات، بالإضافة إلى تأكيد استمرار عمل منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار ملائمة، ومواجهة أي غلاء في الأسعار من خلال عرض كميات كبيرة من السلع، واستمرار تنظيم معارض السلع المرتبطة بالاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين.