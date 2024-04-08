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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

صدى البلد

العيد الصغير 2024، تفصلنا ساعات قليلة على تحري هلال شهر شوال الذي يحدد موعد انتهاء شهر رمضان فلكيًا، وبداية عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر 2024

وتعلن الدار الإفتاء المصرية رسميًا تحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024. وذلك بعد استطلاع هلال شهر شوال المتوقع أن يتم اليوم الاثنين  وفي حال تمت رؤية الهلال في ذلك اليوم، سيكون أول أيام العيد يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024.

وفي حال عدم تمكن رؤية الهلال، سيتم استكمال شهر رمضان ليصبح مدته 30 يومًا، وسيحل عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024.

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موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

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مركز الفلك الدولي

أكد مركز الفلك الدولي اليوم أن رؤية هلال شهر شوال غير ممكنة في جميع مناطق العالم الإسلامي. وأوضح د. شوكت عودة، رئيس المركز، في تصريحاته أن غروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد غروب الشمس يجعلان رؤية الهلال غير ممكنة.

وأشار المركز إلى أن رؤية الهلال يوم غد الثلاثاء ستكون ممكنة بالعين المجردة في العديد من مناطق العالم الإسلامي. وفي سياق آخر، ستقوم دار الإفتاء المصرية بتحري هلال شهر شوال 1445 هجريًا بعد غروب الشمس اليوم الاثنين.

هلال شهر شوال

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيانه بشأن هلال شهر شوال لعام 1445، إلى أن الهلال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من شهر رمضان 1445، والموافق 8 أبريل 2024، وهو اليوم المخصص لرؤية الهلال.

وأضاف بيان المعهد: "ويُلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة، وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10- 11 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 2-20 دقيقة)".

وتابع المعهد موضحا: "وبذلك يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 ميلادية هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجرية، وختم المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانه قائلا: "وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجرية، يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 ميلادية (عيد الفطر المبارك)".

استطلاع هلال شهر شوال الهلال الجديد الاقتران الإفتاء المصرية

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