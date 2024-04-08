خسائر فادحة لأوكرانيا.. الدفاع الروسية تعلن تعزيز مواقع قواتها على محور دونيتسك

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد بأن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت عن نجاح قواتها في تعزيز مواقعها على محور دونيتسك وأن خسائر أوكرانيا بلغت أكثر من 460 عسكريا ودبابتين ومركبتي مشاة قتاليتين.

وأوضحت القناة أن القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا وتصدت لـ 5 هجمات مضادة وتم تحييد نحو 325 عسكريا أوكرانيا، لفتت الوزارة إلى أن قواتنا تحسن تموضعها على طول خط المواجهة بجنوب دونيتسك وخسائر القوات الأوكرانية بلغت 80 عسكريا ودبابة.

وأشارت إلى أنه تم إسقاط 291 طائرة مسيرة أوكرانية واعتراض 3 قذائف موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع و4 قذائف "هيمارس" الصاروخية.

