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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طرود كسوة العيد .. الإمارات تنفذ إسقاطا جويا للمساعدات الإنسانية لـ غزة

اسقاط جوي للمساعدات
اسقاط جوي للمساعدات في غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الاماراتية، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ 28 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تضمنت المساعدات التي تم إنزالها جواً في العديد من مناطق قطاع غزة لأول مرة على طرود كسوة العيد والتي تحتوي على الملابس والأحذية والألعاب والحلويات ومنتجات متنوعة لكافة أفراد الأسرة وذلك بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر، وبما يسهم في تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة والتخفيف من معاناتهم.

وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي «C17» تابعتين للقوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة، وطائرتي «C295» تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 4 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ إنطلاق عملية «طيور الخير» إلى 1647 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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