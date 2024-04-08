الفيفا لم يرد..اتحاد الكرة يكشف مفاجأة عن إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالسعودية

كشف وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه كان يتمنى خوض مباراة القمة بين الاهلى والزمالك فى بطولة الدورى المصرى الممتاز بالمملكة العربية السعودية للاستفادة من الأمر.

‏‎وأوضح “العطار”، خلال تصريحات ببرنامج “نجوم فى عز الظهر” عبر إذاعة “أون سبورت إف إم” على موجات 93.7، قائلاً "الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لم يرد حتى الآن على الموافقات لاستضافة المملكة العربية السعودية لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ولكن المباراة سوف تقام فى مصر".

‏‎وأضاف "مباراة القمة سوف يتم إسنادها لطاقم تحكيم مصرى بالكامل ".